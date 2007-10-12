Требуется написать 3 класса на C#

$100
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок290 просмотров
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Добрый день, меня зовут Влад. Мне нужен программист или группа, которые придумают и напишут набор C# классов для создания сайта. Классы предназначены выступать прослойкой между .Net и обычным веб приложением, которое будет потреблять эти классы.

Системные требования: ASP.NET 2.0, C#, Microsoft SQL Server 2005, XML & XSL, URL rewriting, IIS 6.0

Надо сделать:

А) Класс для xslt преобразований. Исходные данные в xml получает из sql сервера или из xml файла на диске. Шаблоны xsl берет из sql сервера или из xslt файла на диске. Результат работы класса это результат xslt преобразования – html или xml поток.

Б) Класс для организации списка бестселлеров. Входные данные хранятся либо на sql сервере либо в xml файле на диске. Класс забирает эти данные, накладывает xsl шаблон и выдает результат в виде html или xml потока.

В) Класс отвечающий за url rewriting, с хранением данных в xml файле на диске или на SQL сервере. Что такое url rewriting: http://en.wikipedia.org/wiki/Rewrite_engine

Cрок исполнения 2-4 дня. Местонахождение программиста значения не имеет. Оплата по предварительной договоренности. Чем будет абстрактнее решение тем будет выше оплата.

Задавайте вопросы если что непонятно. Приветствуется контакт через icq, skype, yahoo.

envisor {at} gmail dot com

16 лет назад
envisor
46 летЧехия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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