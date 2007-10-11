Скрипт перенаправления почты

сразу оговорюсь что скрипт не преследует никаких спамных целей - просто есть необходимость скрыть ip - шник сервера, с которого уходит почта и показать случайный айпишник, чтобы выяснить сервер - источник письма было невозможно. Предполагаю, что в данном случае потребуется модуль, который принимает почту с сервера - источника, и отправляет ее по указанным в письмах адресам, присваивая неверные данные отправителя. Вобще, честно говоря не знаю точно как именно решить эту задачу, поэтому жду предложений от людей сведующих в таких вопросах