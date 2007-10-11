Панель+ Интеграция

Требуется создание галереи картинок с последуцющей поддержкой и доработкой. Ниже добавил приблизительное ТЗ на разработку: Создание модуля галереи для Joomla с возможностью нормального отображения gif анимированных картинок (создание анимированных превьшек по возможности) Требования к галерее: - Категории картинок - Система ...
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Панель + интеграции административной части в вебинтерфейс одног сайта
В кратце, надо написать панель для пользователей и интегрировать функции с одного сайта + дополнительные функции
Сроки должны быть минимальны, не больше 2х недель. О вас должны быть отзывы
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