Разработка парсера (скоп. товары с сайта 003)

Есть сайт http://danaks.ru/love/index.php Всё отображается нормльно... Посмотрите на Блок ПОЛЬЗОВАТЕЛИ (не пункт меню а именно блок... там фотки отображаются...) там сейчас всё по русски написано... но если нажать в этом блоке например Топ Онлайн Случайно... то ...