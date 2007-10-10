Интернет сайт на основе битрикса

Имеется прототип GUI для создания визиток онлайн наподобие http://www.vizit-ka.ru/rus/show_online.php?pic_id=578 но на flash (то есть не надо скачивать шрифты отдельно). В конечном счете, после сверки данных и оплаты юзером, в датабазе на сервере появляются данные из ...
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