Интерактивная карта-схема

Нужен точно такой же модуль: http://www.autokont.ru/-id=5762.htm на базе php-mysql В данном случае у админа есть своя авторизация, под которой он отвечает на вопросы. Лог так же разбит по страницам - вобщем, полная копия этого модуля
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать интерактивную карту-схему в Flash дорог области с возможностью добавления (или удаления)
подвижных механизмов (грейдера, трактора и т.п.)
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