Интерактивная карта-схема

Веб-программированиеЗакрыт18 заявок244 просмотра
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Требуется разработать интерактивную карту-схему в Flash дорог области с возможностью добавления (или удаления)

подвижных механизмов (грейдера, трактора и т.п.)

16 лет назад
dydysem
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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