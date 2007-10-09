Cделать промо диск с презентацией и музыкой

читайте ТЗ пишите свои цены. только читайте ТЗ внимательно пожалуйста. мне нужны четкие конкретные цены. спасибо:)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Певец молодой из Германии
1. Это презентация в формате флеш включая следующие разделы:
а) Об артисте (текстовая инф)
б) Страница музыки (то есть там будут mp3 которые можно прослушать)
в) Фотогалерея
г) Контакты
Сам дизайн обложки и 1 страницы будет предоствлен в формате PSD.
Будет близким к этому (это пока просто пример): http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz321_2_5vn11.jpg
Задача сделать из него полноценную презинтацию.
Примерный сценарий презинтации:
1. При запуске диска на компьютере должна открываться полноэкранная версия презентации.
Сначала идет идет заставка (не большая сек на 10 с муз оформлением), что бы передать настроение.
Потом страница автоматом переходит на Главную страницу с разделом "Обо мне" и соответственно
там будут еще разделы "Музыка" (14 песен для прослушивания) "Фотогалерея" "Контакты" - это можно сделать статической графикой, кроме раздела "Фотогалерея" там можно сделать
что то типа слайд шоу (фото будет в районе 15 штук)
От вас обязательно требуется 1) предложение по цене 2) Срокам 3) Icq для быстрой связи.
И желательно телефон для контакта.
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