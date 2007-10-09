Cделать промо диск с презентацией и музыкой

Певец молодой из Германии

1. Это презентация в формате флеш включая следующие разделы:

а) Об артисте (текстовая инф)

б) Страница музыки (то есть там будут mp3 которые можно прослушать)

в) Фотогалерея

г) Контакты

Сам дизайн обложки и 1 страницы будет предоствлен в формате PSD.

Будет близким к этому (это пока просто пример): http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz321_2_5vn11.jpg

Задача сделать из него полноценную презинтацию.

Примерный сценарий презинтации:

1. При запуске диска на компьютере должна открываться полноэкранная версия презентации.

Сначала идет идет заставка (не большая сек на 10 с муз оформлением), что бы передать настроение.

Потом страница автоматом переходит на Главную страницу с разделом "Обо мне" и соответственно

там будут еще разделы "Музыка" (14 песен для прослушивания) "Фотогалерея" "Контакты" - это можно сделать статической графикой, кроме раздела "Фотогалерея" там можно сделать

что то типа слайд шоу (фото будет в районе 15 штук)

От вас обязательно требуется 1) предложение по цене 2) Срокам 3) Icq для быстрой связи.

И желательно телефон для контакта.