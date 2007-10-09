Сайт знакомств

Что-то похожее на http://love-xxx.info/

Необходимо:

Сверстать мой макет под подходящий движок сайта знакомств, движок желательно использовать бесплатный.

Основной функционал: возможность поиска с учётом города, пола, возраста, подробная анкета, фотоалерея, система внутренних сообщений, система "лидер сайта", показ баннеров

Прикрутить скрипты пополнения счёта аккаунта через Web Money, Yandex деньги, SMS и по кредитным картам.

Настроить, так, чтобы всё работало и не глючило

Макет будет делаться с учётом пожеланий выбранного мною фрилансера ну и в зависимости от выбранного движка.

Оставляйте ссылку на портфолио, цены, сроки и ICQ. Цены не заламывать.