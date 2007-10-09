Верстка сайта + привязка к бесплатной админке

Нужно переделать flash-шаблон № 16522 от TM (templatemonster.com) под моего клиента (его логотипы, названия, тексты и фото). Сам шаблон будет вам предоставлен для работы. В шаблоне конкретных изменений не предвидится - только наполнение информацией заказчика, ...