Верстка сайта + привязка к бесплатной админке

Веб-программированиеЗакрыт20 заявок172 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Есть макет дизайна http://www.polnet.ru/Mac/Zakaz340_1_3.jpg

требуется сверстать.

2) Привязать верстку на любую подходящую бесплатную админку.

От вас обязательно требуется 1) предложение по цене 2) Срокам 3) Icq для быстрой связи.

И желательно телефон для контакта.

Верстка сайта
16 лет назад
polmaster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
click
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$100
2 дня
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