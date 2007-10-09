Доработка админки

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок188 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.Доработка админки.

2) Добавить систему поиска в админку и на сам вебсайт (что бы найти любую инфомацию по сайту, пример: Найти нужный товар, нужную инфу, пользователя, при нахождении товара - показать название компании которая размещала товар и наоборот, при нахождении пользователя - показать информацию которую он размещал)

2) Функция наши партнеры, каталог товаров (каталог фирм и компаний которые можно добавлять, удалять на сайт) - дожна быть возможность

удалить или редактирования новых и старых товаров в группе, и самой группы

3) Исправить некоректное удаление информации (при удалении на сайте выдает ошибку о не коретном удалении)

4) Превью картинок на сайте нужно привести к одинаковому размеру (с возможностью задания размера в админке

и приминения рамки вокруг картинки)

5) Реализовать возможность смены на главной страницы товаров из админки, которые берутся из базы данных и меняются в

зависимости от заданных условий, или методом выбора или в произвольном порядке.

6) А так же рализовать возможность новых категорий и количества товаров на страницы.

7) Кеширование сайта, ускорения загрузки страниц, возможность работы сайта с большим объёмом информации (базы данных).

8) Реализовать возможность изменять количество компаний на странице " в рубриках (например Наши партнеры или каталог товаров"

9) Поправить нумерологию товаров и компаний, как по цифровому порядку так и алфавитному.

От вас обязательно требуется 1) предложение по цене 2) Срокам 3) Icq для быстрой связи.

И желательно телефон для контакта.

16 лет назад
polmaster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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