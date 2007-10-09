Модуль для VAMShop

Необходимо доработать сайт на Джумле (joomla) сайт сделан больше чем на половину. ПРОСЬБА ПИСАТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ КОТОРЫЕ МОГут справиться С ЭТОЙ "НЕпростой" задачей=)) ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ЛЮДИ КОТОРЫЕ НЕУВЕРЕНЫ ЧТО МОГУТ ДОДЕЛАТЬ ДЕЛО ДОКОНЦА НЕПИСАТЬ нету на это времени! Заранее ...