Нужна консультация ( флаш + php mysql )

Нужна консультация по созданию сайта на флаш с возможностью взаимодействия с php mysql (админики) для обновления содержания разделов сайта - текстов, фото, видео, отправки контактной формы и т п .

Возможно сотрудничество по этой теме.

На текущий момент у нас есть возможности:

Создания графического макета сайта

Анимации этого макета во флаше

Создание админки на php mysql, загрузка картинок, обработка отправки форм и т п.

Интересует недостающее звено - связь flash с php насколько я понимаю это Actionscript. Вот на эту тему и хотельсь бы пообщаться со специалистом.