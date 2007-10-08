Нужна консультация ( флаш + php mysql )

Необходимо доделать информационно-развлекательный сайт, мобильной тематики www.mabila.com.ua часть выполненных работ можно посмотреть тут http://www.mabila.com.ua/mabila/ Дизайн сайта заказывается отдельно, если Вы можете выполнить и эту работу - сообщите. На данный момент, реализуется на CMS Joomla, если Вы можете сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна консультация по созданию сайта на флаш с возможностью взаимодействия с php mysql (админики) для обновления содержания разделов сайта - текстов, фото, видео, отправки контактной формы и т п .
Возможно сотрудничество по этой теме.
На текущий момент у нас есть возможности:
Создания графического макета сайта
Анимации этого макета во флаше
Создание админки на php mysql, загрузка картинок, обработка отправки форм и т п.
Интересует недостающее звено - связь flash с php насколько я понимаю это Actionscript. Вот на эту тему и хотельсь бы пообщаться со специалистом.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Нужно сделать сайт ( как www.evromeh.ru). Отвечайте и предлагайте мне на почту [email protected]/Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать промо-сайт для направления "тюнинг". Основные требования к исполнителю: - Чёткое понимание задачи поставленной заказчиком - Наличие готовых Flash-проектов - Наличие проектов с использованием СОБСТВЕННОЙ CMS - Знание современных и новых стилей web-дизайна - Документирование проекта (от брифа до ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать сайт на Джумле (joomla) сайт сделан больше чем на половину. ПРОСЬБА ПИСАТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ КОТОРЫЕ МОГут справиться С ЭТОЙ "НЕпростой" задачей=)) ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ЛЮДИ КОТОРЫЕ НЕУВЕРЕНЫ ЧТО МОГУТ ДОДЕЛАТЬ ДЕЛО ДОКОНЦА НЕПИСАТЬ нету на это времени! Заранее ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Доработка стандартного FlashCom компонента VideoConference для работы во флэш версии старше 6-ой: Сделать так, чтобы компонент VideoConference корректно работал при компилировании под Flash Player 7, 8 и 9. или хотябы Flash Player 7. исходники прилагаются.Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $7500
Прикладная система на MSSQL 2005 c доступом посредством ASP.NET 2.0. Часть страниц должна быть оптимизирована на медленные каналы связи. Проект включает и проектирование базы данных по сути являющейся справочникомВеб-программирование25 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать сайт что то типа фриланса (не такой как этот) Все подробности по ICQ 371043690Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Сайт работает на runcms. Требуется сделать перенос форума newbb на phpBB и выполнить интеграцию нового форума с сайтом. В том числе: - единая регистрация и авторизация пользователей - общий счетчик сообщений и статусы по числу сообщений на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Предстоит работа по анимации образовательного плаката, который будет распространяться в школах. На сайте заказчика будет посвящен отдельный раздел, где будет размещен интерактивный вариант плаката. Предполагается, что будет возможность переходить с интерактивного плаката в соответствующий раздел, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день, необходим апгрейд мини-флеша: Приаттаченный файл ldr.swf получает один параметр u, содержащий url сайта, на который необходимо перейти. В flash-скрипте прописана одна команда: getURL(u,"_self"). Таким образом, при вводе http://www.abc.com/ldr.swf?u=http://lenta.ru пользователь перейдет на http://lenta.ru Однако, если в переменной u ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад