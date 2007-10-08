Перенос форума newbb на phpBB с интеграцией

Необходимо доделать информационно-развлекательный сайт, мобильной тематики www.mabila.com.ua часть выполненных работ можно посмотреть тут http://www.mabila.com.ua/mabila/ Дизайн сайта заказывается отдельно, если Вы можете выполнить и эту работу - сообщите. На данный момент, реализуется на CMS Joomla, если Вы можете сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт работает на runcms. Требуется сделать перенос форума newbb на phpBB и выполнить интеграцию нового форума с сайтом. В том числе:
- единая регистрация и авторизация пользователей
- общий счетчик сообщений и статусы по числу сообщений на всем сайте (форум, комментарии в новостях и т.д.)
- отображение последних тем форума на других страницах сайта (чтоб можно было настраивать, на каких именно)
- отображение главного меню сайта на форуме для быстрого перехода в другие разделы
- все старые сообщения форума newbb должны быть сохранены, по ним должен работать поиск
В общем, phpBB должен стать такой же "родной" частью сайта, каким является newbb. Форум является достаточно посещаемым, и это должно учитываться по время работы – процесс замены форума должен произойти максимально быстро, ошибки должны быть исправлены во время тестирования, а не "по живому".
Просьба писать примерную стоимость работ и контакты
Плюс есть еще некоторые технические моменты, которые сообщу лично и оплачу дополнительно.
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