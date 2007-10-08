Перенос форума newbb на phpBB с интеграцией

Сайт работает на runcms. Требуется сделать перенос форума newbb на phpBB и выполнить интеграцию нового форума с сайтом. В том числе:

- единая регистрация и авторизация пользователей

- общий счетчик сообщений и статусы по числу сообщений на всем сайте (форум, комментарии в новостях и т.д.)

- отображение последних тем форума на других страницах сайта (чтоб можно было настраивать, на каких именно)

- отображение главного меню сайта на форуме для быстрого перехода в другие разделы

- все старые сообщения форума newbb должны быть сохранены, по ним должен работать поиск

В общем, phpBB должен стать такой же "родной" частью сайта, каким является newbb. Форум является достаточно посещаемым, и это должно учитываться по время работы – процесс замены форума должен произойти максимально быстро, ошибки должны быть исправлены во время тестирования, а не "по живому".

Просьба писать примерную стоимость работ и контакты

Плюс есть еще некоторые технические моменты, которые сообщу лично и оплачу дополнительно.