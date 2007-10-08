Доработать несложную форму (HTML+Javascript)

Нужно доработать несложную форму до рабочего состояния. Сама форма сделана-сверстана, нужно встроить ее в страницу. (вообще-то она встроена, но не работает)

Еще нужно сверстать и добавить к этой форме, мини-форму состоящений из двух полей (т.е. логин+пароль)

Также надо сделать чтобы данные с формы не отправлялись если не заполнены определенные 5-6 полей (сейчас перед отправкой проверяется только 1 поле)

JavaScript+HTML + минимальные знания php (к странице подключаются заголовок, меню, низ).

Ожидается что это работа на 1 или 2 часа (максимум).

Предыдущий верстальщик отказался доделать работу т.к. оказалось он не разбирается в javascriptах + плохо понимает и читает задание

1) работа простая

2) только с положительным отзывом могут ставить ставки

3) оплата только Яндекс-деньгами, поэтому ставки в рублях

4) нужно начать делать СЕЙЧАС и завершить через 1-2 часа (те. СЕГОДНЯ)