Доработать несложную форму (HTML+Javascript)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки251 просмотр
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Нужно доработать несложную форму до рабочего состояния. Сама форма сделана-сверстана, нужно встроить ее в страницу. (вообще-то она встроена, но не работает)

Еще нужно сверстать и добавить к этой форме, мини-форму состоящений из двух полей (т.е. логин+пароль)

Также надо сделать чтобы данные с формы не отправлялись если не заполнены определенные 5-6 полей (сейчас перед отправкой проверяется только 1 поле)

JavaScript+HTML + минимальные знания php (к странице подключаются заголовок, меню, низ).

Ожидается что это работа на 1 или 2 часа (максимум).

Предыдущий верстальщик отказался доделать работу т.к. оказалось он не разбирается в javascriptах + плохо понимает и читает задание

1) работа простая

2) только с положительным отзывом могут ставить ставки

3) оплата только Яндекс-деньгами, поэтому ставки в рублях

4) нужно начать делать СЕЙЧАС и завершить через 1-2 часа (те. СЕГОДНЯ)

JavascriptHTML
16 лет назад
programming2000
Ii Ii 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
_Master_
Руслан 
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
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