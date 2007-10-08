Доработать несложную форму (HTML+Javascript)

Требуется разработать систему публикации файлов, которая позволяла бы: 1. Загружать бинарные файлы (архивы, изображения) с настраиваевым администратором глобальным ограничением размера. 2. Авторизировать загруженные файлы для публикации. 3. Ограничивать доступ с загружаемым файлам. Система используется для взаимодействия с клиентами компании. Более ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать несложную форму до рабочего состояния. Сама форма сделана-сверстана, нужно встроить ее в страницу. (вообще-то она встроена, но не работает)
Еще нужно сверстать и добавить к этой форме, мини-форму состоящений из двух полей (т.е. логин+пароль)
Также надо сделать чтобы данные с формы не отправлялись если не заполнены определенные 5-6 полей (сейчас перед отправкой проверяется только 1 поле)
JavaScript+HTML + минимальные знания php (к странице подключаются заголовок, меню, низ).
Ожидается что это работа на 1 или 2 часа (максимум).
Предыдущий верстальщик отказался доделать работу т.к. оказалось он не разбирается в javascriptах + плохо понимает и читает задание
1) работа простая
2) только с положительным отзывом могут ставить ставки
3) оплата только Яндекс-деньгами, поэтому ставки в рублях
4) нужно начать делать СЕЙЧАС и завершить через 1-2 часа (те. СЕГОДНЯ)
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $40
Привет, нужно за недорогой ценник настроить на хосте 3fn уже установленные скрипты at3 и stream rotator. Натянуть дизайн, добавить трейд лист, интегрировать эти 2 скрипта. Все технические вопросы решать с саппортом хостера. Сидж должен быть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Мы не успеваем с переносом проекта из офлайна в онлайн. Задача - по имеющейся структуре данных, скриншоту с комментариями (прикреплен) и устным комментариям сделать форму на php+mysql+smarty. Форма встраивается в существующий проект. Пояснение к скриншоту: редактирование ...Закрыт16 лет назад
Модуль новостей для Джумла. Имеется сайт под Джумла. Необходимо чтобы Джумла брала новости из RSS например яндекс или zoom.cnews.ru (Важно иметь возможность задавать из CMS путь к RSS). И далее новости публиковались на сайте в ...Закрыт16 лет назад
Задача такая: Дано: Есть Джумла с встроенным virtuemart 1.07. Есть к нему компонент Яндекс.маркета, он делает выгрузку в YML файл для яндекс.маркета. Однако есть две проблемы которые надо решить для этого компонента. 1) Был поставлен SEF ...Завершен16 лет назад
Необходимо создать шаблон для бесплатной CMS (Joomla, modx). HTML верстка готова. Регистрация пользователей, добавление комментариев, галерея фотографий, новостная лента. Легкое и удобное изменение контента. Жду предложений! icq: 956-490 e-mail: [email protected]Закрыт16 лет назад
- $2500
Для разработки крупного проекта набирается команда PHP/MySQL программистов. Необходимые требования для кандидатов: 1. Опыт Web разработки не менее 4 лет. 2. Знания PHP/AJAX на уровне эксперта. 3. Опыт разработки проектов с MySQL/InnoDB, использование транзакций. 4. Навыки командной работы, в том ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1500
Добрый день! Требуется скрипт (PHP+SQL) сайта знакомств. Достаточно простой, без ненужных сложностей. Что-то вроде немного «облагороженого и доведенного до ума» bride.ru. Оригинальный сайт уже много лет существует и работает, но пришла пора его слегка переделать и ...Веб-программирование28 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим flash в шапку сайта (в приложении - общий вид шапки). Сценарий следующий: 1. на фоне шапки появляется и пулсирует точка, которая затем начинает прорисовывать букву X. 3. буква X почти прорисована и начинают вспыхивать и ...Завершен16 лет назад
- $5000
Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики. Приглашаю вас к участию в одном из наиболее интересных проектов в сервисе Weblancer: - Увлекательная концепция проекта (разработка ориентирована на повышение эффективности работы фрилансеров) - Подробная проектная документация (в том числе аналитические материалы по отрасли, ...Закрыт16 лет назад