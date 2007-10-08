Сайт Знакомств

Добрый день!

Требуется скрипт (PHP+SQL) сайта знакомств. Достаточно простой, без ненужных сложностей. Что-то вроде немного «облагороженого и доведенного до ума» bride.ru.

Оригинальный сайт уже много лет существует и работает, но пришла пора его слегка переделать и модернизировать. Движек будем делать заново, но опираясь на многие уже наработанные алгоритмы и решения.

Дизайн, графика, HTML верстка, равно как и оптимизация под поисковики, от вас НЕ потребуются.

Программный инструмент будет PHP + MySQL. Ну, естетсвенно, JavaScript и CSS. Сервер Apache. Изначально все делалось на Perl, так что не плохо бы иметь и о нем представление, хотя, видимо это и не очень существенно.

- Регистрация / авторизация пользователей

- Настройка полей пользователя(регион, возраст, рост и пр. со свободной возможностью создания админами новых полей)

- Загрузка фотографий и видео в пользовательские профайлы

- Стандартный поиск по анкетам

- Включение для пользователя доступа к БД контактов других пользователей

- Получение контактных данных из БД пользоватей

- Почтовая рассылка по пользователям с несколькими фильтрами

- Простая скинабельнось (движок предполагается использовать на нескольких доменах).

- Админская часть.

+ несколько специальных дополнительных функций.

В идеале мне хотелось бы работать с человеком старше 25 (а лучше 30) лет, с практическим опытом работы с аналогичными проектами. Работа будет действительно удаленной, с разницой во времени до 8 часов (в зависимости от вашего места жительства), так что если вы "сова", то это может быть удобно. Хотя это и не принципиально.

Основные контакты будут между нами осуществляться по Email. Желательно также использование MSN Messenger (вместо ICQ).

Заинтересовавшихся проектом, прошу дать ссылки на существующие работы.

Всем ответившим заранее большое спасибо.

Владимир.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРВОГО ДНЯ ТЕНДЕРА

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1. Спасибо всем!

2. Пожалуйста, не предлагайте цен выше $1500. Бюджет проекта строго ДО $1500 (в зависимости от вашего опыта и "силы" портфолио).

3. Часто употребляется слово "быстро". Это моя ошибка, я сразу не указал в описании задачи, что сроки выполнения, на самом деле, не критичны. Причина - я не смогу сам уделять этому проекту все свое время. А так как мы будем работать "в пасс", то реальный срок предположительно в районе 2 -2.5 месяцев. То есть у вас будет достаточно времени и на другие дела...

4. Учитывая большое колличество сильных предложений проект, видимо, будет закрыт уже через 1-2 дня.

Еще раз, спасибо всем за ваши предложения - самое трудное будет из них выбрать лишь одно.:-))

Владимир.

10 Окт 2007. ТЕНДЕР ЗАКРЫТ

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Я закрыл тендер на день раньше срока. Прошу прощения. Благодарю всех принявших в нем участие.

Теперь мне предстоит нелегкая работа - выбрать из такого количества достойных профессионалов всего 5-6 кандидатов для дальнейшего собеседования.

Всем остальным - огромное спасибо и всяческих успехов!

Владимир.