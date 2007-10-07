Несложный PHP-скрипт

Добрый день.

ТЗ:

Есть сайт. На нем стоит авторизация php-методом. Кроме того, всё идёт через https. После авторизации предлагается несколько форм для заполнения, написанных на JS.

Нужно:

сделать отдельный интерфейс с обычной php-авторизацией. В нем такие же поля на html'е, но одно из них фиксированным сделать. + простая админка для создание аккаунтов юзерам на определенный срок, допустим 1 месяц. Через месяц форма убирается и выдается сообщение с просьбой продлить аккаунт. Все запросы должны проходить через php-скрипт от юзера к изначальному серверу.

Цена договорная. Кто сможет исполнить и имеет портфолио или репутацию - пишем в асю 976176