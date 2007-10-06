Нужен очень крутой скрипт

Нужно написать скрипт партнерки покупки продажи трафика ,по функционалу точно такой же как сайт Tak.ru или wmlink.ru . Пишите только серьезные предложения пожалуйста с ценой и сроками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скрипт который брал бы данные из CRM-системы (ALT.CRM) а так же из 1C и выводил на сайт.
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