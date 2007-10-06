Нужен очень крутой скрипт

$2500
Веб-программированиеЗакрыт19 заявок427 просмотров
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Требуется скрипт который брал бы данные из CRM-системы (ALT.CRM) а так же из 1C и выводил на сайт.

16 лет назад
Delfeus
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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