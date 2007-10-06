Калькулятор на js

Нужно написать скрипт партнерки покупки продажи трафика ,по функционалу точно такой же как сайт Tak.ru или wmlink.ru . Пишите только серьезные предложения пожалуйста с ценой и сроками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
надо сделать(переделать)
1.лизинговый калькулятор с редактируемыми параметрами (достаточно показать в js файле где надо отредактировать параметры)
2.календарь погашения лизинговых платежей в виде таблички. (пользователь вводит параметры :срок,сумма..., и после нажатия "показать" открывается таблица)
За срочность бонус 50$
ps:просьба НЕ профессионалов не беспокоить
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