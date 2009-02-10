Нужно написать скрипт партнерки покупки продажи трафика ,по функционалу точно такой же как сайт Tak.ru или wmlink.ru . Пишите только серьезные предложения пожалуйста с ценой и сроками.
Сервер для многопользовательской игры (PHP+Flash)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики.
Необходимо создать работающий комплекс из нескольких элементов:
1) Многопользовательский сервер
В качестве сервера будет использоваться достаточно известный SmartFoxServer, подробную информацию Вы можете найти по адресу: www.smartfoxserver.com
2) Flash-клиент
Модульный Flash-клиент
3) Сервер для управления информацией на PHP
Из перечисленного два пункта готовы/разрабатываются, третий необходимо создать Вам.
SmartFoxServer написан на Java/ActionScript, его достаточно подключить к Flash-клиенту, основная работа на PHP.
То есть общая задача выглядит следующим образом:
1) Проанализировать существующий Flash клиент, составить подробное описание типов входящей/исходящей информации.
2) Составить структуру БД и схему запросов
3) Описать схему передачи данных между сервером, клиентом, многопользовательским сервером
4) Написать на PHP сервер для обработки данных от Flash-клиента, с хранением в БД
4) Написать на PHP панель управления для администратора многопользовательской игры (изменение содержания страниц, управление акаунтами, простой биллинг)
5) Сделать связку PHP-сервер + Flash-клиент + SFS + БД
6) Написать сопроводительную документацию для дальнейших модификаций системы
Требования к кандидатам:
- PHP, ActionScript 2 (желательно знакомство с Java)
- Занятость только по данному проекту (четкий график нахождения в сети)
Указывайте ссылки на Ваши работы, особенно интересно если есть опыт работы с SFS.
Если у Вас есть сертификат (онлайн тестирования) - также указывайте ссылку.
Организация работы осуществляется через заключение договора Weblancer + СБС.
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