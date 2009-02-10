Сервер для многопользовательской игры (PHP+Flash)

Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики.

Необходимо создать работающий комплекс из нескольких элементов:

1) Многопользовательский сервер

В качестве сервера будет использоваться достаточно известный SmartFoxServer, подробную информацию Вы можете найти по адресу: www.smartfoxserver.com

2) Flash-клиент

Модульный Flash-клиент

3) Сервер для управления информацией на PHP

Из перечисленного два пункта готовы/разрабатываются, третий необходимо создать Вам.

SmartFoxServer написан на Java/ActionScript, его достаточно подключить к Flash-клиенту, основная работа на PHP.

То есть общая задача выглядит следующим образом:

1) Проанализировать существующий Flash клиент, составить подробное описание типов входящей/исходящей информации.

2) Составить структуру БД и схему запросов

3) Описать схему передачи данных между сервером, клиентом, многопользовательским сервером

4) Написать на PHP сервер для обработки данных от Flash-клиента, с хранением в БД

4) Написать на PHP панель управления для администратора многопользовательской игры (изменение содержания страниц, управление акаунтами, простой биллинг)

5) Сделать связку PHP-сервер + Flash-клиент + SFS + БД

6) Написать сопроводительную документацию для дальнейших модификаций системы

Требования к кандидатам:

- PHP, ActionScript 2 (желательно знакомство с Java)

- Занятость только по данному проекту (четкий график нахождения в сети)

Указывайте ссылки на Ваши работы, особенно интересно если есть опыт работы с SFS.

Если у Вас есть сертификат (онлайн тестирования) - также указывайте ссылку.

Организация работы осуществляется через заключение договора Weblancer + СБС.