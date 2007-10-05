Разработка и раскрутка онлайн-игры (не инициатива)

$5000
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок328 просмотров
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Здравствуйте. Намечается разработка одной крайне интерестной(по крайней мере для меня) броузерной онлайн RPG-игры в стиле real-history. Диздоки пишутся, деньги копятся. Нужна такая страшная вещь, как бизнес-план. А так как я разработкой игр занимался лишь в роли сценариста, точную стоимость всех работ я не знаю. Вот именно в этом вопросе мне нужна ваша помощь. Прошу специалистов написать точную цену за:

1. Flash и/или 2D-графику для всей игры(задние планы, образы, вещи и т.д., вообщем всё как у людей. Так же хотелось бы услышать совет что лучше использовать: Flash, 2D или лучше совмещать?)

2. Игровой движок(писать надо будет с нуля, массовые переделки известных проектов – не катят).

3. Раскрутку игры(для начала требуется хотя бы 100-200 стабильных посещений в день, позже, возможно, потребуется раскрутка в большем мастшабе. Так же хотелось бы узнать сколько будет стоить раскрутка игры, чтобы она занимала 20-50 место в рейтинге mail.ru).

Если я что-то упустил – не судите строго. Если что-то неточно указал или у вас возникли вопросы – прошу связатся со мной по ICQ(403366595) или почте([email protected]). Цены прошу вылаживать в комментах и указывать в долларах. Личку не читаю. Вот в принципе и всё – жду ответов.

16 лет назад
Sortafreel
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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