Создание базы данных агентству сдачи недвижимости

Здравствуйте.

Агентству сдачи недвижимости требуется стандартная многоязыковая online база данных включающая в себя все их объекты - квартиры, дома, оффисы, виллы и пр.

Все параметры сдаваемой недвижимости, расписание их заятости(и online прием резерваций), регионы, план доступа, фотографии и прочее на разных языках. Языков на данный момент три - важно предусмотреть возможность добавления последущих.

Все поля должны быть параметрируемые, очень важна возможность добавлять свои значения полей вроде: в раздел недвижимость где есть 1, 2, 3 комнатные квартиры добавить 25комнатные, в страну Гватемала добавить город Умбубмбийск и так далее.

Так же требуется мультиязыковая поддержка. Перевод не обязателен, у клиента переводчик в штате есть.

Так же требуются группы пользователей этой базой администраторы, операторы и пользователи с соответствующим разделением прав.

Реализация проекта на PHP и SQL

Логично дальнейшее взаимовыгодное продолжение сотрудничества по этому проекту после реализации.