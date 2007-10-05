Создание базы данных агентству сдачи недвижимости

$200
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок341 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Агентству сдачи недвижимости требуется стандартная многоязыковая online база данных включающая в себя все их объекты - квартиры, дома, оффисы, виллы и пр.

Все параметры сдаваемой недвижимости, расписание их заятости(и online прием резерваций), регионы, план доступа, фотографии и прочее на разных языках. Языков на данный момент три - важно предусмотреть возможность добавления последущих.

Все поля должны быть параметрируемые, очень важна возможность добавлять свои значения полей вроде: в раздел недвижимость где есть 1, 2, 3 комнатные квартиры добавить 25комнатные, в страну Гватемала добавить город Умбубмбийск и так далее.

Так же требуется мультиязыковая поддержка. Перевод не обязателен, у клиента переводчик в штате есть.

Так же требуются группы пользователей этой базой администраторы, операторы и пользователи с соответствующим разделением прав.

Реализация проекта на PHP и SQL

Логично дальнейшее взаимовыгодное продолжение сотрудничества по этому проекту после реализации.

Создание базы данных
16 лет назад
sogica
44 годаФранция
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка скрипта на Perl

    $20

    Есть движок: http://sourceforge.net/projects/eticket В нем используется Perl скрипт. Вся почта приходящая на определенный E-mail переправляется на этот скрипт. Он в своюочередь разбирает письмо и постит его в MeSQL базу. Сам движок работает с кодировкой Windows-1251, а постинг происходит в ...

    Perl
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поддержка и дальнейшая разработка социальной сети

    $500

    Для постоянной работы над сайтом www.wecheese.com требуется PHP/MYSQL программист . Социальная сеть Wecheese.com готовится к запуску в виде версии 2.0 . Изначально проект работает на PHP4/PostgreSQL - сейчас активно переделывается на PHP5 + Mysql ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Чарт

    интересует создание чарта,по возможностям аналогичного сдедующему: http://finance.google.com/finance?q=NYSE:GM укажите пожалуйста приблизительную цену (с исходником/без исходника) и сроки.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание модулей для phpbb, оптимизация запросов

    $250

    Требуется програмист с опытом написания модификаций для форум-движка PHPBB. Оплата в зависимости от сложности мода от 15 до 150 за мод, в среднем в месяц до 5 модификаций, также необходимо умение оптимизировать скрипт, например под ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт для заливки файлов на FTP фрихостов

    $50

    Есть некоторое кол-во файлов которые необходимо залить на фрихосты. Скрипт должен быть многопоточным, т.е. уметь заливать например на 10 фрихостов одновременно. Пока интересует примерная цена, а подробности кину в приват после того как увижу цены!

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт партнерской программы на PHP/MySQL

    Требуется разработать партнерскую программу со следующими требованиями: 1. Партнеры ставят у себя на сайте код баннера или ссылку, что получают в своем аккаунте. 2. Всем партнерам начисляются деньги за показы определенного рекламодателя, исходя из расценок. 3. Он может ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Магазин

    Ищем программиста на поддержку/доработку двух магазинов . Оплата сдельная. Периодически возникают разные вопросы. Напишите пожалуйста Ваши ориентировочные цены. Интересует: 1 - установка дополнительных модулей Например - Установка, русификация и настройка модуля статей;установка дополнительного бокса. 2 - небольшие изменения кода ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад