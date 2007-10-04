Написание модулей

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Необходимо привязать сайт к простейшей CMS(требуется лишь редактировать текст загружать и удалять фотки). Всего 7-мь разделов. От вас сроки и цена. В случае ,если этот проект пройдет на ура, то ...