Интеграция дизайна, наполнение. битрикс.

Задача: Сделать корзину покупок для сайта http://www.vista-style-icons.com Сайт предназначен для продажи иконок. Они продаются как наборами, так и поштучно. Пример набора здесь: http://www.vista-style-icons.com/libs/basic-vista-icons.htm Нужно, чтобы каждую иконку можно было удобно добавлять в корзину, убирать из корзины, в корзине должно отображаться количество и ...