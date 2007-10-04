Обработка флеш-шапки сайта

Нужен специалист по Shop-Script Premium для разработки различных модулей под этот движок. Различных проектов очень много! От 100 до 500$ за модуль. В предложениях указывайте уже реализованные проекты схожей тематики. Не пишите мне в ICQ и личку - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В этой флешке http://vremiatravel.ru/flash/header.swf
Заменить парусники на две сменяющиеся картинки, первая: горнолыжник, вторая: девушка на пляже.
Картинки - Ваши.
Возможны еще дополнения.
Жду Ваших предложений.
Открываю снова, ибо руководство не приняло еще конечного решения.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача: Сделать корзину покупок для сайта http://www.vista-style-icons.com Сайт предназначен для продажи иконок. Они продаются как наборами, так и поштучно. Пример набора здесь: http://www.vista-style-icons.com/libs/basic-vista-icons.htm Нужно, чтобы каждую иконку можно было удобно добавлять в корзину, убирать из корзины, в корзине должно отображаться количество и ...Закрыт16 лет назад
Нужно переделать имеющийся скрипт PHP (портал технической поддержки) + изменить запросы к базе. Вкратце: чтобы выбирая одну из имеющихся ссылок использовался всегда один скрипт, все писалось в одну базу, но на соответствующей странице были только относящиеся ...Завершен16 лет назад
- $50
необходимо прикрутить в профиль (nodeprofile) поля выбора Страна > Регион > Город с автоматической сортировкой и чтоб выбранные поля Страна, Регион и Город могли читаться модулем views . желательный итог - отдельный модуль или подмодуль ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо написать плагин под вордпресс типа: граббер + оптимизатор :) + синонимайзер. Примерный фунционал: http://www.avto-kreditovanie.ru/car_loan_21.html Требования: - захватывать, как с рсс (по аналогии с smartrss), так и с хтмл; - сортировать по категориям; - прописывание титлов, исходя из заголовка статьи, ...Завершен16 лет назад
- $50
Возникла идея. Живой рейтинг серий, всего на данный момент есть 400 серий, раз в неделю нужно будет добавлять по 1 серии в основную базу. Регистрированный пользователь будет захотить раз в месяц (к примеру) и отдавать ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Всем здравствуйте. Есть шаблон дизайна в HTML интенет-магазина. Нужно прикрутить его на OSC (сборка VAMSHOP 1.34).Завершен16 лет назад
Здравствуйте! Необходима разработка флэш анимации для header и простенькую анимацию на главную страницу для туристического сайта (итого 2 шт.)Завершен16 лет назад
- $20
Имеется парсер rss потоков! Скрипт работает нормально, проблема в том что скрипт переводит собранную информацию в utf-8. Необходимо это исправить! Проблема только с русскоязычными потоками! Прошу писать комментарии только тех разработчиков которые согласны с ценой вопроса!Завершен16 лет назад
Требуется создание каталога запчастей. Точный пример того, что надо www.elcats.ru/index/index.. и www.japancats.ru/ Если у кого-то есть готовый каталог или знакомые или знакомые знакомых, у кого есть каталог в виде MySQL (либо другая) – пишите icq 164578505, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад