Обработка флеш-шапки сайта

Веб-программированиеЗакрыт18 заявок297 просмотров
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В этой флешке http://vremiatravel.ru/flash/header.swf

Заменить парусники на две сменяющиеся картинки, первая: горнолыжник, вторая: девушка на пляже.

Картинки - Ваши.

Возможны еще дополнения.

Жду Ваших предложений.

Открываю снова, ибо руководство не приняло еще конечного решения.

16 лет назад
sposob
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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