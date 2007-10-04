В этой флешке http://vremiatravel.ru/flash/header.swf Заменить парусники на две сменяющиеся картинки, первая: горнолыжник, вторая: девушка на пляже. Картинки - Ваши. Возможны еще дополнения. Жду Ваших предложений. Открываю снова, ибо руководство не приняло еще конечного решения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!
Необходимо привязать сайт к простейшей CMS(требуется лишь редактировать текст загружать и удалять фотки).
Всего 7-мь разделов. От вас сроки и цена. В случае ,если этот проект пройдет на ура, то сотрудничество гарантировано, так как работы очень много.
Присылайте ,пожалуйста, ваши предложения и примеры работ на [email protected] с темой письма "ФЛЭШ".
Либо стучитесь в аську 349-601-651
В заранее благодарен всем откликнувшимся!
- Похожие заказы
- Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $350
Требуется разработать Web-компонент на C#. Данные для компонента передаются из основного приложения. Разрабатываемый компонент предназначен для формирования целого текста статьи, а также её схемы (в виде рисунка в формате GIF) на основе информации введённой пользователем. Для ...Закрыт16 лет назад
- $50
Требуется простая ЦМС. Мне нужен будет движок с настройками в панели: 1) Настройки подключения к БД 2) Категория сайта(просто номер 1,2,3 и т.д) 3) Код верхнего баннера 4) Код бокового баннера 5) Код счетчика 6) Категория новостей (просто номер 1,2,3 и т.д) 7) ...Завершен16 лет назад
- $1000
Создать сайт подобный http://www.zazzle.com/ Опыт создания подобных проектов обязателен.Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $80
Требуется отредактировать скрипт и немножко изменить дизайн для сайта http://www.waller.ru/ "Обои на рабочий стол" Краткий И Основной ТЗ: 1) При закачки на хостинг картинки размером допустим 1024х780 её автоматическая конвертация в формат для внешней страницы ...Закрыт16 лет назад
АНАЛОГ http://www.gtahotels.com/ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТЧИКАМ: Developers working on the creation of the interface software should ideally have the following skills/experience: · Good knowledge of XML, and preferably schema definitions · Understanding of basic database concepts · Knowledge of Java ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Имеется Shop-Script PREMIUM + дизайн. Предложение для тех кто знает что с этим делать, обязательно наличие портфолио готовых работ по данной теме.Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача: Сделать корзину покупок для сайта http://www.vista-style-icons.com Сайт предназначен для продажи иконок. Они продаются как наборами, так и поштучно. Пример набора здесь: http://www.vista-style-icons.com/libs/basic-vista-icons.htm Нужно, чтобы каждую иконку можно было удобно добавлять в корзину, убирать из корзины, в корзине должно отображаться количество и ...Закрыт16 лет назад
Нужно переделать имеющийся скрипт PHP (портал технической поддержки) + изменить запросы к базе. Вкратце: чтобы выбирая одну из имеющихся ссылок использовался всегда один скрипт, все писалось в одну базу, но на соответствующей странице были только относящиеся ...Завершен16 лет назад
- $50
необходимо прикрутить в профиль (nodeprofile) поля выбора Страна > Регион > Город с автоматической сортировкой и чтоб выбранные поля Страна, Регион и Город могли читаться модулем views . желательный итог - отдельный модуль или подмодуль ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад