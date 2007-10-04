Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!

Необходимо привязать сайт к простейшей CMS(требуется лишь редактировать текст загружать и удалять фотки).

Всего 7-мь разделов. От вас сроки и цена. В случае ,если этот проект пройдет на ура, то сотрудничество гарантировано, так как работы очень много.

Присылайте ,пожалуйста, ваши предложения и примеры работ на [email protected] с темой письма "ФЛЭШ".

Либо стучитесь в аську 349-601-651

В заранее благодарен всем откликнувшимся!