Ищем программиста на поддержку/доработку двух магазинов . Оплата сдельная. Периодически возникают разные вопросы.

Напишите пожалуйста Ваши ориентировочные цены. Интересует:

1 - установка дополнительных модулей

Например - Установка, русификация и настройка модуля статей;установка дополнительного бокса.

2 - небольшие изменения кода и доработка

Например - Добавление/изменение надписей на страницах сайта;

Можно ещё какие-нибудь цены, чтобы было понятно по каким ценам Вы работаете. Только типа - "от 50 и до бесконечности, в зависимости от объемов работ и фаршировки..." не надо писать,никакой информации такое предложение не несёт. Если есть конкретные примеры выполненных работ, то их стоимость будет хорошей ориентировкой.

Ещё нужны контакты, где можно получить рекомендации и отзывы по вашим работам. Выбираем человека, чтобы сотрудничать постоянно, поэтому хотим тщательно подойти к выбору.