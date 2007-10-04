Скрипт партнерской программы на PHP/MySQL

Интгрировать дизайн, а после наполнить сайт. Битрикс Стандарт. Затем интегрировать второй дизайн под другой сайт, наполнить и этот сайт. Данные два сайта объеденить под одной лицензией Битрикс. Желательно КИев для дальнейшего сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать партнерскую программу со следующими требованиями:
1. Партнеры ставят у себя на сайте код баннера или ссылку, что получают в своем аккаунте.
2. Всем партнерам начисляются деньги за показы определенного рекламодателя, исходя из расценок.
3. Он может кинуть заявку на вывод средств.
4. Ведется статистика - вчера-сегодня-неделя-месяц-всего по каждому рекламодателю.
5. Он может добавлять разные сайты в партнерку и с каждого получать доход.
6. Он может расставлять приоритеты - какого рекламодателя показывать в какой очередности.
7. Если нет подходящего рекламодателя, то показываем дефолтные баннеры-ссылки
8. Есть админ - он только модерирует.
9. Есть обратная связь с партнерами: ответ при регистрации, анкета "Хочу к Вам в партнерку", рассылка партнерам.
10. Профиль у каждого партнера.
Использование готовых решений не возбраняется, в случае, если такие подойдут под такую задачу.
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