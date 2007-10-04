Скрипт партнерской программы на PHP/MySQL

Требуется разработать партнерскую программу со следующими требованиями:

1. Партнеры ставят у себя на сайте код баннера или ссылку, что получают в своем аккаунте.

2. Всем партнерам начисляются деньги за показы определенного рекламодателя, исходя из расценок.

3. Он может кинуть заявку на вывод средств.

4. Ведется статистика - вчера-сегодня-неделя-месяц-всего по каждому рекламодателю.

5. Он может добавлять разные сайты в партнерку и с каждого получать доход.

6. Он может расставлять приоритеты - какого рекламодателя показывать в какой очередности.

7. Если нет подходящего рекламодателя, то показываем дефолтные баннеры-ссылки

8. Есть админ - он только модерирует.

9. Есть обратная связь с партнерами: ответ при регистрации, анкета "Хочу к Вам в партнерку", рассылка партнерам.

10. Профиль у каждого партнера.

Использование готовых решений не возбраняется, в случае, если такие подойдут под такую задачу.