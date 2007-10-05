Поддержка и дальнейшая разработка социальной сети

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок170 просмотров
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Для постоянной работы над сайтом www.wecheese.com требуется PHP/MYSQL программист .

Социальная сеть Wecheese.com готовится к запуску в виде версии 2.0 .

Изначально проект работает на PHP4/PostgreSQL - сейчас активно переделывается на PHP5 + Mysql 5.0

Задачи :

Добавление новых фич (модулей)

доработка старых

Изменение эелементов дизайна.

Обязателен базовый английский . французкий плюс но не обязательно.

Оплата в Евро по договоренности.

Требуемые качества - опыт работы, коммуникабельность, исполнительность

Проф требования: PHP5 (на уровне ООП), MySQl (индексы, оптимизация), верстка HTML, AJAX, работы с Open Source.

16 лет назад
lordtime
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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