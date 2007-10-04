Чарт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

интересует создание чарта,по возможностям аналогичного сдедующему:

http://finance.google.com/finance?q=NYSE:GM

укажите пожалуйста приблизительную цену (с исходником/без исходника) и сроки.

16 лет назад
supernintendo
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интеграция дизайна, наполнение. битрикс.

    Интгрировать дизайн, а после наполнить сайт. Битрикс Стандарт. Затем интегрировать второй дизайн под другой сайт, наполнить и этот сайт. Данные два сайта объеденить под одной лицензией Битрикс. Желательно КИев для дальнейшего сотрудничества.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт для заливки файлов на FTP фрихостов

    $50

    Есть некоторое кол-во файлов которые необходимо залить на фрихосты. Скрипт должен быть многопоточным, т.е. уметь заливать например на 10 фрихостов одновременно. Пока интересует примерная цена, а подробности кину в приват после того как увижу цены!

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт партнерской программы на PHP/MySQL

    Требуется разработать партнерскую программу со следующими требованиями: 1. Партнеры ставят у себя на сайте код баннера или ссылку, что получают в своем аккаунте. 2. Всем партнерам начисляются деньги за показы определенного рекламодателя, исходя из расценок. 3. Он может ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Магазин

    Ищем программиста на поддержку/доработку двух магазинов . Оплата сдельная. Периодически возникают разные вопросы. Напишите пожалуйста Ваши ориентировочные цены. Интересует: 1 - установка дополнительных модулей Например - Установка, русификация и настройка модуля статей;установка дополнительного бокса. 2 - небольшие изменения кода ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash+PHP

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Необходимо привязать сайт к простейшей CMS(требуется лишь редактировать текст загружать и удалять фотки). Всего 7-мь разделов. От вас сроки и цена. В случае ,если этот проект пройдет на ура, то ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Компонент HTML Mapping

    $350

    Требуется разработать Web-компонент на C#. Данные для компонента передаются из основного приложения. Разрабатываемый компонент предназначен для формирования целого текста статьи, а также её схемы (в виде рисунка в формате GIF) на основе информации введённой пользователем. Для ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простая ЦМС

    $50

    Требуется простая ЦМС. Мне нужен будет движок с настройками в панели: 1) Настройки подключения к БД 2) Категория сайта(просто номер 1,2,3 и т.д) 3) Код верхнего баннера 4) Код бокового баннера 5) Код счетчика 6) Категория новостей (просто номер 1,2,3 и т.д) 7) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад