Нужна почти такая же форма

Интгрировать дизайн, а после наполнить сайт. Битрикс Стандарт. Затем интегрировать второй дизайн под другой сайт, наполнить и этот сайт. Данные два сайта объеденить под одной лицензией Битрикс. Желательно КИев для дальнейшего сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Увидел у конкурентов- www.gidmas.ru/order_gidro..
нужна почти такая же.
для связи- ICQ#: 305-323-742
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