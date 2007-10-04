Написание модулей для phpbb, оптимизация запросов

Требуется програмист с опытом написания модификаций для форум-движка PHPBB. Оплата в зависимости от сложности мода от 15 до 150 за мод, в среднем в месяц до 5 модификаций, также необходимо умение оптимизировать скрипт, например под memcached, желательно общение через icq.