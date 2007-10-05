Необходимо убрать авторизацию Joomla /Virtuemart

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Задача следующая необходимо заменить стандартный выход из корзины при заказе в Джумле virtuemart е. вместо авторизации или регистрации поставить просто форму с заполнением данных для заказа, без обязательных компонентов для заполнения и без требований к кол-ву символов и формата сиволов. После чего результаты заполненной формы должны высылаться на емэйл клиенту и на емэйл администратора магазина.

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