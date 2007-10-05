Необходимо убрать авторизацию Joomla /Virtuemart

Веб-программированиеЗавершен1 заявка161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://www.shopexpress.ru

Задача следующая необходимо заменить стандартный выход из корзины при заказе в Джумле virtuemart е. вместо авторизации или регистрации поставить просто форму с заполнением данных для заказа, без обязательных компонентов для заполнения и без требований к кол-ву символов и формата сиволов. После чего результаты заполненной формы должны высылаться на емэйл клиенту и на емэйл администратора магазина.

Назовите цену?

+7 495 5006560

+7 925 5006550

200554797

Жду. требуется срочно.

JoomlaVirtuemart
16 лет назад
nordmann
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
TuZ
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Быстро и оперативно. И это радует! Рекомендую!
Было приятно работать с заказчиком из-за вовремя предоставляемых данных. Быстро и корректно ставит задачи. Очень рекомендую.