Портировать php скрипт в .NET

есть небольшой php скрипт который загружает фаил,сохраняет его в папке где лежит скрипт и запускает бинарник (ffmpeg,mpg321 и пр.)

размер скрипта 9 КБ.

необходимо перепесать его под платформу .NET (Видемо asp .NET, хотя я не очень разбираюсь, на ваше усмотрение)

и загрузить его на сервер.

Жду ваши предложения и варианты.

Спасибо.