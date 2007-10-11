Портировать php скрипт в .NET

$100
Веб-программированиеЗавершен8 заявок212 просмотров
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есть небольшой php скрипт который загружает фаил,сохраняет его в папке где лежит скрипт и запускает бинарник (ffmpeg,mpg321 и пр.)

размер скрипта 9 КБ.

необходимо перепесать его под платформу .NET (Видемо asp .NET, хотя я не очень разбираюсь, на ваше усмотрение)

и загрузить его на сервер.

Жду ваши предложения и варианты.

Спасибо.

PHP
16 лет назад
RenaissanceSoft
А.Г. Бочков 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
kvazis
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Всё сделал, что нужно. В следующий раз обращусь к нему снова!
Заказчик четко изложил суть задачи, что облегчило ее выполнение вовремя и качественно. Работать было приятно.