Поставить форум на OS CommerceVAM

Задача следующаяю: Сайт studiolife.ru Необходимо добавить функцию нескольких вариантов названий. например как здесь http://www.kingtv.ru/index.php?yan=43zZ48zZ159477 Известен как : Sharp 32 Sharp-LC-32RA1RU жк телевизор Sharp LC 32RA1 RU Sharp 32RA1 lcd телевизор Sharp ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
чтоб регистрация одна и т.п.
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