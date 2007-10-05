Поставить форум на OS CommerceVAM

Есть движок: http://sourceforge.net/projects/eticket В нем используется Perl скрипт. Вся почта приходящая на определенный E-mail переправляется на этот скрипт. Он в своюочередь разбирает письмо и постит его в MeSQL базу. Сам движок работает с кодировкой Windows-1251, а постинг происходит в ...