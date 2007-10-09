Получение позиций в поисковиках

Веб-программированиеЗавершен6 заявок213 просмотров
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Нужен скрипт который будет выдовать позиции сайтов в поисковиках по ключевым словам.

К примеру:

сайт : www.site.com

ключевые слова: Слово1, Слово2, Слово3....

после обработки нужно чтоб скрипт возвратил результат ввиде массива. т.е.

Слово1 => 1

Слово2 => 3

Слово3 => 5, где знаечение 1,2,5 - это позиция сайта.

Нужно сделать 3 похожих скрипта, по Yandex, по Google, по Rambler.

Сроки и цену пишите сразу, либо в личку.

16 лет назад
sman
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
EgorovAlexey
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$300
1 день
Хороший прогер. Делает качественно и на совесть.
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