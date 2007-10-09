Получение позиций в поисковиках

Требуется создать систему голосования для позиций каталога основанную на Cookies с использованием Java языка (чтобы не перезагружать страницу при голосовании). И самое главное чтобы это голосование как можно меньше напрягало сервер и БД на нем, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт который будет выдовать позиции сайтов в поисковиках по ключевым словам.
К примеру:
сайт : www.site.com
ключевые слова: Слово1, Слово2, Слово3....
после обработки нужно чтоб скрипт возвратил результат ввиде массива. т.е.
Слово1 => 1
Слово2 => 3
Слово3 => 5, где знаечение 1,2,5 - это позиция сайта.
Нужно сделать 3 похожих скрипта, по Yandex, по Google, по Rambler.
Сроки и цену пишите сразу, либо в личку.
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