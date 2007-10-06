Скрипт конкурса красоты

Есть интернет магазин на основе Joomlia К нему требуется написание некоторых скриптов и мелких исправлений. Ищем программиста(ов) для постоянной работы на сдельной основе (очень часто приходится делать добавления\исправления в сайтах) Обязательное условие - доступность для работы в ...