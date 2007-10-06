Доработать скрипт знакомств

Нужно написать скрипт партнерки покупки продажи трафика ,по функционалу точно такой же как сайт Tak.ru или wmlink.ru . Пишите только серьезные предложения пожалуйста с ценой и сроками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт распространяется бесплатно.
Посмотреть и скачать его можно здесь:
http://www.boonex.com/products/dolphin/
Требуются следующие доработки:
1. Прикрутить систему оплаты SMSCoin (SmsCoin.com)
2. Соединить аккаунт парнтнерской программы со стандартным аккаунтом (в данный момент скрипт сделан так, что для партнерки отдельный вход и регистрация, для стандартного входа также отдельная регистрация и вход).
3. Доработать систему прав по каждой группе пользователей. Точнее нужно определить лимит загружаемых фотографий и видео для каждой группы отдельно. Сейчас сделано так, что лимит одинаков для всех групп пользователей.
Сроки исполнения не срочные (две недели) - работы в принципе при знании Dolphin там на 2 дня.
Более подробный ТЗ вышлем после более детальной беседы по ICQ.
свои предложения можно отсылать как тендер так и в приват
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