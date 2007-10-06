Доработать скрипт знакомств

Скрипт распространяется бесплатно.

Посмотреть и скачать его можно здесь:

http://www.boonex.com/products/dolphin/

Требуются следующие доработки:

1. Прикрутить систему оплаты SMSCoin (SmsCoin.com)

2. Соединить аккаунт парнтнерской программы со стандартным аккаунтом (в данный момент скрипт сделан так, что для партнерки отдельный вход и регистрация, для стандартного входа также отдельная регистрация и вход).

3. Доработать систему прав по каждой группе пользователей. Точнее нужно определить лимит загружаемых фотографий и видео для каждой группы отдельно. Сейчас сделано так, что лимит одинаков для всех групп пользователей.

Сроки исполнения не срочные (две недели) - работы в принципе при знании Dolphin там на 2 дня.

Более подробный ТЗ вышлем после более детальной беседы по ICQ.

свои предложения можно отсылать как тендер так и в приват