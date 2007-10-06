Скачать рисунок на сайте

На сайте ..........убрать- кораблик, ручки. Раздел "Новинки" переделать на "Новости, добавление текста с возможностью встаки картинок+ слова с возможностью ссылки на другую страницу. "Каталог" улучшить фунуционал ("Ручки"---- вниз Lecce Pen и др.показать в каталоге ). ...
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Захожу на сайт по паролю, вижу картинку, сохраняю себе в папку, нажимаю на кнопку на этой же страничке и перехожу к следующей страничке, снова копирую рисунок и сохраняю , увеличив его имя-номер на 1-цу,,, и так 333 раза....
Кто поможет этот процесс автоматизировать тому более серьезные работы регулярно по 50 у.е в месяц.
Особенность, - программака должна работать без инсталяции ( с мин. напрягом ОС)
УТОЧНЕНИЕ
Есть сайт, открывается многостраничный документ, переход
между страницами документа по нажатию Экранной кнопки, но
при переходах адресная строка сайта не меняется!
(програмки для скачки каринок не работают) - есть и другие
кнопки - нужна настройка. Во стольном по тексту. Нужен
аdтомат сохранения Одного рисунка.
Повторюсь
Захожу на сайт по паролю, вижу картинку, сохраняю себе в
папку, нажимаю на кнопку на этой же страничке и перехожу к
следующей страничке, снова копирую рисунок и сохраняю ,
увеличив его имя-номер на 1-цу,,, и так 333 раза....
Особенность, - программка должна работать без инсталяции (
с мин. напрягом ОС)
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