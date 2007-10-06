Скачать рисунок на сайте

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок288 просмотров
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Захожу на сайт по паролю, вижу картинку, сохраняю себе в папку, нажимаю на кнопку на этой же страничке и перехожу к следующей страничке, снова копирую рисунок и сохраняю , увеличив его имя-номер на 1-цу,,, и так 333 раза....

Кто поможет этот процесс автоматизировать тому более серьезные работы регулярно по 50 у.е в месяц.

Особенность, - программака должна работать без инсталяции ( с мин. напрягом ОС)

УТОЧНЕНИЕ

Есть сайт, открывается многостраничный документ, переход

между страницами документа по нажатию Экранной кнопки, но

при переходах адресная строка сайта не меняется!

(програмки для скачки каринок не работают) - есть и другие

кнопки - нужна настройка. Во стольном по тексту. Нужен

аdтомат сохранения Одного рисунка.

Повторюсь

Захожу на сайт по паролю, вижу картинку, сохраняю себе в

папку, нажимаю на кнопку на этой же страничке и перехожу к

следующей страничке, снова копирую рисунок и сохраняю ,

увеличив его имя-номер на 1-цу,,, и так 333 раза....

Особенность, - программка должна работать без инсталяции (

с мин. напрягом ОС)

16 лет назад
Smok042
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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