Скорость интернет соединения

$500
Веб-программированиеЗавершен6 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать некий аналог speedtest.net. То есть нарисовать карту мира (интерфейс), на серверах расставить скрипт для тестирования скорости (php. ес-но расставлять будем мы) и научить это работать друг с другом.

ps: детальное тз гарантируется.

16 лет назад
gedeon
Ruslan 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
KvasovAndrey
Andrey Kvasov 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$500
7 дней
Заказ выполнил качественно. Очень довольны. Уложились в сроки.
Отличный заказчик. Сделка прошла гладко и быстро. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта

    Сайт utec-ltd.com. Движок DLE. Либо доделать на этом движке либо поставить на новый. Нужно немного изменить размещение разделов на главной. Добавить каталог комерческих предложений. Основные разделы: 1) О компании. 2) Услуги - описания услуг компании, вомзожность просмотреть и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скачать рисунок на сайте

    Захожу на сайт по паролю, вижу картинку, сохраняю себе в папку, нажимаю на кнопку на этой же страничке и перехожу к следующей страничке, снова копирую рисунок и сохраняю , увеличив его имя-номер на 1-цу,,, и ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется написание движка для онлайн игры

    Требуется программист для написания движка для онлайн игры. Движок простейший – арена с 2мя типами боёв, лавка с вещами, ролевая система(несколько статов и умений). Пока всё. В дальнейшем будут делатся доработки. Цены прошу указывать в ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Калькулятор на js

    $100

    надо сделать(переделать) 1.лизинговый калькулятор с редактируемыми параметрами (достаточно показать в js файле где надо отредактировать параметры) 2.календарь погашения лизинговых платежей в виде таблички. (пользователь вводит параметры :срок,сумма..., и после нажатия "показать" открывается таблица) За срочность бонус ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отредактировать форму обратной связи

    есть уже составленная форма обратной связи довольно нестандартная. она работала, но по неоевидным причинам перестала работать. необходимо ее сделать рабочей. работа на 5- 10 минут. в результате вы получите качественную форму обратной связи поэтому за 1 $ . файл ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сервер для многопользовательской игры (PHP+Flash)

    $2500

    Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики. Необходимо создать работающий комплекс из нескольких элементов: 1) Многопользовательский сервер В качестве сервера будет использоваться достаточно известный SmartFoxServer, подробную информацию Вы можете найти по адресу: www.smartfoxserver.com 2) Flash-клиент Модульный Flash-клиент 3) Сервер для управления информацией на PHP Из перечисленного ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад