Flash в шапке сайта

Веб-программированиеЗавершен14 заявок226 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим flash в шапку сайта (в приложении - общий вид шапки).

Сценарий следующий:

1. на фоне шапки появляется и пулсирует точка, которая затем начинает прорисовывать букву X.

3. буква X почти прорисована и начинают вспыхивать и слегка гаснуть буквы названия компании + точка еще раз пробегает по букве X.

4.картинка готова и в течении пары секунд буквы немного мерцают ,

Ваши предложения ?

16 лет назад
topegregor
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
SAMURAY
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена оперативно и качественно! Не ожидала, что предварительный , оценочный, вариант проекта будет готов практически сразу после передачи ТЗ ! Инициативный и терпеливый к "капризам" :) фрилансер. Порадовало, что Николай почти целый день онлайн, что позволяло обсуждать детали заказа в пятиминутки кофепауз на работе ) После шапки сайта Николай выполонил еще один заказ - flash открытка.. Очень довольна! Большое спасибо! Не прощаюсь :)
Очень хороший заказчик. Четкое знание того что нужно. Очень подробное описание работы(ТЗ). Оперативные комментарии и замечания. Рекомендую! =)
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