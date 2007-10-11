Flash в шапке сайта

Для курсов иностранных языков требуется разработка интранет-портала. В приложении ориентировочное ТЗ. Более подробное ТЗ будет после выбора технологии создания. Принцип работы основан на работе с БД. Занесение информации - поиск - редактирование - получение отчетов. Просьба в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим flash в шапку сайта (в приложении - общий вид шапки).
Сценарий следующий:
1. на фоне шапки появляется и пулсирует точка, которая затем начинает прорисовывать букву X.
3. буква X почти прорисована и начинают вспыхивать и слегка гаснуть буквы названия компании + точка еще раз пробегает по букве X.
4.картинка готова и в течении пары секунд буквы немного мерцают ,
Ваши предложения ?
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