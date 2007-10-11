Flash в шапке сайта

Необходим flash в шапку сайта (в приложении - общий вид шапки).

Сценарий следующий:

1. на фоне шапки появляется и пулсирует точка, которая затем начинает прорисовывать букву X.

3. буква X почти прорисована и начинают вспыхивать и слегка гаснуть буквы названия компании + точка еще раз пробегает по букве X.

4.картинка готова и в течении пары секунд буквы немного мерцают ,

Ваши предложения ?