Программирование Веб-сервиса (PHP+Ajax)

Для курсов иностранных языков требуется разработка интранет-портала. В приложении ориентировочное ТЗ. Более подробное ТЗ будет после выбора технологии создания. Принцип работы основан на работе с БД. Занесение информации - поиск - редактирование - получение отчетов. Просьба в ...
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Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики.
Приглашаю вас к участию в одном из наиболее интересных проектов в сервисе Weblancer:
- Увлекательная концепция проекта
(разработка ориентирована на повышение эффективности работы фрилансеров)
- Подробная проектная документация
(в том числе аналитические материалы по отрасли, детальное описание процессов, шаблоны и т.д.)
- Календарный график работ
- Хороший бюджет
Требования к кандидатам:
- Необходима работа команды (минимум два человека)
- Команда, которая готова отвечать за свою работу
- Повышенная мотивация к труду
- Специалисты, хорошо понимающие принципы бизнеса (регулярная отчетность без «маркетинга», постоянное присутствие в сети в течение минимум 10 часов/сутки, прозрачность отношений, заключение договоров, ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, в том числе и финансовая)
Необходимые знания:
- Отличное знание технологий PHP, Ajax, XHTML, CSS (Веб-сервис по определению должен быть кросс-браузерным)
- Знание БД (оптимизация запросов, работа с большим количеством пользователей)
- Понимание работы файловых серверов
- Знание английского
Участие в данном проекте обеспечит вам как разработчику:
- Известность в Интернете
- Уникальное портфолио
- Финансовую стабильность
А также, мы уверены, море удовольствия в процессе разработки и в процессе сотрудничества с нами.
Краткий список функциональных возможностей:
- Кросс-браузерный ajax-интерфейс
- Быстрая и эффективная работа с запросами к БД
- Система коммуникаций пользователей (формирование команд и организация коммуникаций между членами команды)
- Работа с внешним файловым сервером
(см. Amazon S3 http://www.amazon.com/gp/browse.html?node=16427261)
- Создание списков задач
Резюме:
Если вы профессионально работаете с технологиями Web 2.0 и вам знакома работа по созданию Веб-сервисов - этот проект для вас.
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