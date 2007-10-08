Программирование Веб-сервиса (PHP+Ajax)

Здравствуйте, уважаемые Web-разработчики.

Приглашаю вас к участию в одном из наиболее интересных проектов в сервисе Weblancer:

- Увлекательная концепция проекта

(разработка ориентирована на повышение эффективности работы фрилансеров)

- Подробная проектная документация

(в том числе аналитические материалы по отрасли, детальное описание процессов, шаблоны и т.д.)

- Календарный график работ

- Хороший бюджет

Требования к кандидатам:

- Необходима работа команды (минимум два человека)

- Команда, которая готова отвечать за свою работу

- Повышенная мотивация к труду

- Специалисты, хорошо понимающие принципы бизнеса (регулярная отчетность без «маркетинга», постоянное присутствие в сети в течение минимум 10 часов/сутки, прозрачность отношений, заключение договоров, ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, в том числе и финансовая)

Необходимые знания:

- Отличное знание технологий PHP, Ajax, XHTML, CSS (Веб-сервис по определению должен быть кросс-браузерным)

- Знание БД (оптимизация запросов, работа с большим количеством пользователей)

- Понимание работы файловых серверов

- Знание английского

Участие в данном проекте обеспечит вам как разработчику:

- Известность в Интернете

- Уникальное портфолио

- Финансовую стабильность

А также, мы уверены, море удовольствия в процессе разработки и в процессе сотрудничества с нами.

Краткий список функциональных возможностей:

- Кросс-браузерный ajax-интерфейс

- Быстрая и эффективная работа с запросами к БД

- Система коммуникаций пользователей (формирование команд и организация коммуникаций между членами команды)

- Работа с внешним файловым сервером

(см. Amazon S3 http://www.amazon.com/gp/browse.html?node=16427261)

- Создание списков задач

Резюме:

Если вы профессионально работаете с технологиями Web 2.0 и вам знакома работа по созданию Веб-сервисов - этот проект для вас.