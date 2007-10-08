Настроить скрипты at3 и stream rotator

Задача такая: Дано: Есть Джумла с встроенным virtuemart 1.07. Есть к нему компонент Яндекс.маркета, он делает выгрузку в YML файл для яндекс.маркета. Однако есть две проблемы которые надо решить для этого компонента. 1) Был поставлен SEF ...