Модуль новостей для Джумла

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок188 просмотров
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Модуль новостей для Джумла.

Имеется сайт под Джумла.

Необходимо чтобы Джумла брала новости из RSS например яндекс или zoom.cnews.ru (Важно иметь возможность задавать из CMS путь к RSS). И далее новости публиковались на сайте в разделе новости с датой и временем и не удалялись с сайта,а по прошествии 3-х месяцев уходили в архив.

16 лет назад
nordmann
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
skazkansk
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
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