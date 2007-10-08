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Модуль новостей для Джумла.
Имеется сайт под Джумла.
Необходимо чтобы Джумла брала новости из RSS например яндекс или zoom.cnews.ru (Важно иметь возможность задавать из CMS путь к RSS). И далее новости публиковались на сайте в разделе новости с датой и временем и не удалялись с сайта,а по прошествии 3-х месяцев уходили в архив.
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