Для курсов иностранных языков требуется разработка интранет-портала. В приложении ориентировочное ТЗ. Более подробное ТЗ будет после выбора технологии создания. Принцип работы основан на работе с БД. Занесение информации - поиск - редактирование - получение отчетов. Просьба в ...
Для разработки крупного проекта набирается команда
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки крупного проекта набирается команда PHP/MySQL программистов.
Необходимые требования для кандидатов:
1. Опыт Web разработки не менее 4 лет.
2. Знания PHP/AJAX на уровне эксперта.
3. Опыт разработки проектов с MySQL/InnoDB, использование транзакций.
4. Навыки командной работы, в том числе работы с чужим исходным кодом.
5. Понимание процессов разработки, навыки документирования кода, написания сопроводительной документации к проектам, использование систем контроля версий и систем багтрекинга.
6. Надежность, пунктуальность, доступность в течении рабочего дня online.
Рассмотрим возможность перевести исполнителей на 3 месяца в московский офис для реализации проекта,
жилье предоставляется в шаговой доступности от офиса.
Возможно работа в компании и после исполнения проекта на полный рабочий день.
Вышлите, пожалуйста, образцы Вашего лучшего кода, который бы показал Вас с лучшей стороны как разработчиков-профессионалов. Это может быть, например, несколько классов для работы с базой данных или с бизнес-логикой какого-либа проекта. Мы посмотрим на Ваш стиль, качество технических решений, и документирование кода. Также просим продемонстрировать Ваш PHP и JavaScript код, в котором бы использовались AJAX решения.
После анализа кода будет интервью по скайпу с экспертом.
От вас подробное резюме
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