Для разработки крупного проекта набирается команда PHP/MySQL программистов.

Необходимые требования для кандидатов:

1. Опыт Web разработки не менее 4 лет.

2. Знания PHP/AJAX на уровне эксперта.

3. Опыт разработки проектов с MySQL/InnoDB, использование транзакций.

4. Навыки командной работы, в том числе работы с чужим исходным кодом.

5. Понимание процессов разработки, навыки документирования кода, написания сопроводительной документации к проектам, использование систем контроля версий и систем багтрекинга.

6. Надежность, пунктуальность, доступность в течении рабочего дня online.

Рассмотрим возможность перевести исполнителей на 3 месяца в московский офис для реализации проекта,

жилье предоставляется в шаговой доступности от офиса.

Возможно работа в компании и после исполнения проекта на полный рабочий день.

Вышлите, пожалуйста, образцы Вашего лучшего кода, который бы показал Вас с лучшей стороны как разработчиков-профессионалов. Это может быть, например, несколько классов для работы с базой данных или с бизнес-логикой какого-либа проекта. Мы посмотрим на Ваш стиль, качество технических решений, и документирование кода. Также просим продемонстрировать Ваш PHP и JavaScript код, в котором бы использовались AJAX решения.

После анализа кода будет интервью по скайпу с экспертом.

От вас подробное резюме

Студиям не обращаться