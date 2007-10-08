Переделать скрипт (компонент) Яндекс маркет

Веб-программированиеЗавершен1 заявка198 просмотров
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Задача такая:

Дано: Есть Джумла с встроенным virtuemart 1.07. Есть к нему компонент Яндекс.маркета, он делает выгрузку в YML файл для яндекс.маркета. Однако есть две проблемы которые надо решить для этого компонента.

1) Был поставлен SEF компонет SEF404 и соответственно ссылки изменились. Надо их поменять и для скрипта.

2) Есть два сайта с одинаковым компонентом, но в одном яндекс-маркет исправно.работает, а в другом нет.

shopexpress.ru - работает studiolife.ru не работает. Скорей всего потому что аккаунт для второго сайта был заведен позже и там изменен алгоритм в самом яндексе.

Прошу обратить внимание, надо чтобы он не просто делал выгрузку в yml (этого не достаточно), необходимо чтобы он еще и размещал их в первой петярке яндекс.маркета.

Так же важно иметь в результате такой компонент, который потом можно будет легко встатавить в любую джумлу.

Поэтому Проект уже сейчас направлен к тем кто уже решал подобную проблему, поскольку желателен опыт в решении этой проблемы. (Поскольку из-за некорректной работы могут и сайт забанить).

По цене жду Ваших конкурентных предложений.

16 лет назад
nordmann
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
skazkansk
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
3 дня
В очередной раз порадовал скоростью и качеством исполнения работ.
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