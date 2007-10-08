Несложный сайт

Для курсов иностранных языков требуется разработка интранет-портала. В приложении ориентировочное ТЗ. Более подробное ТЗ будет после выбора технологии создания. Принцип работы основан на работе с БД. Занесение информации - поиск - редактирование - получение отчетов. Просьба в ...
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