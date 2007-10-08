Несложный сайт

Добрый день. ТЗ: Есть сайт. На нем стоит авторизация php-методом. Кроме того, всё идёт через https. После авторизации предлагается несколько форм для заполнения, написанных на JS. Нужно: сделать отдельный интерфейс с обычной php-авторизацией. В нем такие же поля на ...