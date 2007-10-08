Перенаправление через Flash

Добрый день,

необходим апгрейд мини-флеша:

Приаттаченный файл ldr.swf получает один параметр u, содержащий url сайта, на который необходимо перейти. В flash-скрипте прописана одна команда: getURL(u,"_self").

Таким образом, при вводе http://www.abc.com/ldr.swf?u=http://lenta.ru пользователь перейдет на http://lenta.ru

Однако, если в переменной u подставлять ссылку, в которой содержится & (то есть амперсанд. Например, http://www.some.com/click.php?i=100&k=200), то флеш видимо считает переменную после него новой переменной для себя и грузит только http://www.some.com/click.php?i=100 и сайт толком не загружается. Изменение & на %26 в передаваемой ссылке не помогает в большинстве случаев. Буду рад оплатить апгрейд скрипта, который будет перенаправлять пользователя на "полную" ссылку, а не на его урезанную часть.