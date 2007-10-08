Доделать незавершенный проект

Необходимо доделать информационно-развлекательный сайт, мобильной тематики www.mabila.com.ua

часть выполненных работ можно посмотреть тут http://www.mabila.com.ua/mabila/

Дизайн сайта заказывается отдельно, если Вы можете выполнить и эту работу - сообщите.

На данный момент, реализуется на CMS Joomla, если Вы можете сделать этот проект на другой CMS – предлагайте!

В прикрепленном файле ТЗ и описание желаемого результата. Просьба прочитать каждый пункт внимательно.

Пожелание к разработчику: Месторасположение – Украина, Киев (желательно личная встреча), рассматриваются и другие кандидаты, но нужно портфолио и отзывы реальных заказчиков (обязательно перезвоню или напишу им).

Ответ в первую очередь тем, кто выскажет свои рекомендации, примеры, уже готовые предложения, наброски или эскизы!!