Флеш-плакат

Предстоит работа по анимации образовательного плаката, который будет распространяться в школах. На сайте заказчика будет посвящен отдельный раздел, где будет размещен интерактивный вариант плаката. Предполагается, что будет возможность переходить с интерактивного плаката в соответствующий раздел, где будет представлена более подробная информация о плакате.

Для этого необходимо:

– создать интерактивный образ плаката (во flash с xml-файлом)

– подготовить изображения к нему (которые будут размещены в соответствующем разделе)

– создать статичный плакат с мапированием (для тех пользователей, у кого медленный интернет, чтобы была возможность, не дожидаясь загрузки интерактивного плаката, перейти в раздел со статичного варианта).

Уже анимировано два плаката.

Просьба оценить данные работы, если вы обладаете соответствующими навыками, и дать ответ, насколько плотно вы реально можете заниматься этой работой.

Ищем исполнителя прежде всего из Москвы и Московской области.

В приложении пример реализованного плаката.

Стоимость обсуждается.