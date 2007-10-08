Флеш-плакат

Необходимо доделать информационно-развлекательный сайт, мобильной тематики www.mabila.com.ua часть выполненных работ можно посмотреть тут http://www.mabila.com.ua/mabila/ Дизайн сайта заказывается отдельно, если Вы можете выполнить и эту работу - сообщите. На данный момент, реализуется на CMS Joomla, если Вы можете сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предстоит работа по анимации образовательного плаката, который будет распространяться в школах. На сайте заказчика будет посвящен отдельный раздел, где будет размещен интерактивный вариант плаката. Предполагается, что будет возможность переходить с интерактивного плаката в соответствующий раздел, где будет представлена более подробная информация о плакате.
Для этого необходимо:
– создать интерактивный образ плаката (во flash с xml-файлом)
– подготовить изображения к нему (которые будут размещены в соответствующем разделе)
– создать статичный плакат с мапированием (для тех пользователей, у кого медленный интернет, чтобы была возможность, не дожидаясь загрузки интерактивного плаката, перейти в раздел со статичного варианта).
Уже анимировано два плаката.
Просьба оценить данные работы, если вы обладаете соответствующими навыками, и дать ответ, насколько плотно вы реально можете заниматься этой работой.
Ищем исполнителя прежде всего из Москвы и Московской области.
В приложении пример реализованного плаката.
Стоимость обсуждается.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт работает на runcms. Требуется сделать перенос форума newbb на phpBB и выполнить интеграцию нового форума с сайтом. В том числе: - единая регистрация и авторизация пользователей - общий счетчик сообщений и статусы по числу сообщений на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день, необходим апгрейд мини-флеша: Приаттаченный файл ldr.swf получает один параметр u, содержащий url сайта, на который необходимо перейти. В flash-скрипте прописана одна команда: getURL(u,"_self"). Таким образом, при вводе http://www.abc.com/ldr.swf?u=http://lenta.ru пользователь перейдет на http://lenta.ru Однако, если в переменной u ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Нужно доработать несложную форму до рабочего состояния. Сама форма сделана-сверстана, нужно встроить ее в страницу. (вообще-то она встроена, но не работает) Еще нужно сверстать и добавить к этой форме, мини-форму состоящений из двух полей (т.е. ...Закрыт16 лет назад
- $500
Требуется разработать систему публикации файлов, которая позволяла бы: 1. Загружать бинарные файлы (архивы, изображения) с настраиваевым администратором глобальным ограничением размера. 2. Авторизировать загруженные файлы для публикации. 3. Ограничивать доступ с загружаемым файлам. Система используется для взаимодействия с клиентами компании. Более ...Закрыт16 лет назад
- $40
Привет, нужно за недорогой ценник настроить на хосте 3fn уже установленные скрипты at3 и stream rotator. Натянуть дизайн, добавить трейд лист, интегрировать эти 2 скрипта. Все технические вопросы решать с саппортом хостера. Сидж должен быть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Мы не успеваем с переносом проекта из офлайна в онлайн. Задача - по имеющейся структуре данных, скриншоту с комментариями (прикреплен) и устным комментариям сделать форму на php+mysql+smarty. Форма встраивается в существующий проект. Пояснение к скриншоту: редактирование ...Закрыт16 лет назад
Модуль новостей для Джумла. Имеется сайт под Джумла. Необходимо чтобы Джумла брала новости из RSS например яндекс или zoom.cnews.ru (Важно иметь возможность задавать из CMS путь к RSS). И далее новости публиковались на сайте в ...Закрыт16 лет назад
Задача такая: Дано: Есть Джумла с встроенным virtuemart 1.07. Есть к нему компонент Яндекс.маркета, он делает выгрузку в YML файл для яндекс.маркета. Однако есть две проблемы которые надо решить для этого компонента. 1) Был поставлен SEF ...Завершен16 лет назад
Необходимо создать шаблон для бесплатной CMS (Joomla, modx). HTML верстка готова. Регистрация пользователей, добавление комментариев, галерея фотографий, новостная лента. Легкое и удобное изменение контента. Жду предложений! icq: 956-490 e-mail: [email protected]Закрыт16 лет назад