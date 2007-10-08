ASP.NET 2.0 MSSQL 2005

Нужно доработать несложную форму до рабочего состояния. Сама форма сделана-сверстана, нужно встроить ее в страницу. (вообще-то она встроена, но не работает) Еще нужно сверстать и добавить к этой форме, мини-форму состоящений из двух полей (т.е. ...